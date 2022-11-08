ترامب يكشف عن "إعلان كبير" في 15 الشهر الجاري

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه سيكشف عن إعلان "كبير جدا" في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي خطاب ألقاه في تجمع انتخابي لأنصاره بولاية أوهايو عشية الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي بمجلسيه، النواب والشيوخ، قال ترامب: "سألقي إعلانا كبيراً يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف ترامب أنه سيكشف عن الحدث المرتقب من منتجع "مار إيه لاغو" الذي يمتلكه في ولاية فلوريدا، داعيا أنصاره إلى عدم الالتفات لأي شيء يقلل اهتمامهم بالانتخابات النصفية.

كما دعا أنصاره إلى التصويت للجمهوريين في الانتخابات المقررة اليوم، واصفا إياها بأنها خطوة "لإنقاذ البلاد".

وتنطلق، الثلاثاء، انتخابات التجديد النصفي التي يتنافس فيها الجمهوريون والديمقراطيون على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ، إضافة إلى جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.

وبينما لم يكشف ترامب عن المزيد من التفاصيل مكتفياً بالقول أمس : "لا نريد شيئاً يصرف نظرنا عن أهمية الغد" في إشارة منه إلى يوم انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى يوم الثلاثاء.

ويصب حديث ترامب في إطار التوقعات بإعلانه الترشح مجدداً للرئاسة، لا سيما أنه لوّح بذلك الأسبوع الماضي في حين حذّر الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من أن الديمقراطية على المحكّ في انتخابات التجديد النصفي وتوجّه للناخبين بالقول: "هذه فرصتكم للدفاع عنها".