وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يلتقيان بضيافة بلينكن في واشنطن

التقى، في وشنطن، وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، برعاية وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين.

ويعد اللقاء الذي جرى مساء الاثنين الثاني من نوعه، بعد لقاء جمع الوزراء الثلاثة سابقاً، لإجراء مفاوضات السلام على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال بلينكن في تصريح للصحفيين، قبيل اللقاء الثلاثي، إن لقاء واشنطن امتداد للاجتماع الثلاثي الذي جرى في نيويورك.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي التزام واشنطن بمفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان، مبيناً أن الحوار المباشر أفضل سبيل لإحلال السلام.

وشدد على أن الولايات المتحدة تؤيد بقوة سيادة ووحدة أراضي كل من أذربيجان وأرمينيا.

وحتى صباح الثلاثاء، لم يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية أي تصريح أو بيان حول نتيجة الاجتماع الثلاثي.