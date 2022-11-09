فوز المسلمتين إلهان ورشيدة بانتخابات الكونغرس الأمريكي للمرة الثالثة

فازت الأمريكيتان المسلمتان إلهان عمر ورشيدة طليب، للمرة الثالثة على التوالي، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب التي أجريت أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن عمر، الأمريكية من أصل صومالي، فازت بمقعد عن الحزب الديمقراطي في ولاية مينيسوتا.

وأوضحت الصحيفة أن إلهان حصدت 75.2 % من أصوات الناخبين مقابل 24.8 % لمرشحة الحزب الجمهوري سيسيلي ديفيس.

و قالت عمر في تعليقها على نتائج الانتخابات، عبر تغريدة: "في مينيسوتا، لا نرحب باللاجئين فقط، بل نعيدهم إلى الكونغرس"، في إشارة إلى فوزها مرة أخرى بمقعد برلماني.

فيما حققت رشيدة طليب، الأمريكية من أصل فلسطيني، فوزها الثالث أيضا في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي.

وفازت طليب بنسبة 73.7 % من أصوات الناخبين بولاية ميتشغان، متقدمة على منافسها الجمهوري ستيفن إيليوت الذي حصد 23.4 % من الأصوات، وفق وكالة أشوشييتد برس.

وتشير النتائج الأولية للانتخابات، حصد الجمهوريون 198 مقعداً، مقابل 178 للديمقراطيين في مجلس النواب المؤلف من 435 مقعداً، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.