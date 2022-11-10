بايدن يتعرض لموقف محرج بعد تلفظه بالفلوجة بدلاً من خيرسون

في حادثة جديدة تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج للغاية، بعد أن تلفظ بمدينة الفلوجة العراقية بدلاً عن مدينة خيرسون الأوكرانية، وذلك أثناء تعليقه على إعلان روسيا انسحاب قواتها من الأخيرة.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بايدن خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء: "اعتقد أن السياق يتمثل فيما إذا كانوا ينسحبون من الفلوجة.. أقصد من خيرسون، مدينة خيرسون".

وتذكر بايدن الاسم الصحيح للمدينة بمساعدة من أحد الحاضرين في المؤتمر الصحفي.

واليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بدأ انسحاب قواتها من مدينة خيرسون الأوكرانية إلى مواقع على الضفة اليسرى من نهر دنيبرو.

جدير بالذكر أن مدينة الفلوجة العراقية شهدت معارك ضارية أثناء الحرب الأمريكية في العراق عام 2004.