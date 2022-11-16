بايدن: من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا

استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن يكون الصاروخ الذي أصاب بولندا أمس، مصدره روسيا.

وقال في تصريحات صحفية أثناء حضورة قمة العشرين والمنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية، إنه من غير المرجح، أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا.

وأوضح أن المؤشرات الأولية تظهر أن الصاروخ لم يطلق من روسيا"، داعيا إلى انتظار نتائج التحقيقات في هذا الأمر.

وفي السياق، أكد بايدن دعم بلاده لبولندا في تحقيقاتها المتعلقة بواقعة سقوط صاروخ داخل حدودها، ما تسبب في مقتل شخصين، مساء الثلاثاء.

من جهتها، دعت فرنسا إلى "توخي الحذر" بشأن مصدر الصاروخ الذي سقط داخل الحدود البولندية.

وقالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، في بيان، إن "دولا عدة" في المنطقة تمتلك النوع نفسه من السلاح الذي سقط داخل بولندا، محذرة من "خطر تصعيد كبير".

واعتبرت باريس أن تحديد نوع الصاروخ "لا يعني بالضرورة تحديد الجهة التي أطلقته".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن النتائج الأولية تشير إلى أن الصاروخ الذي أصاب بولندا "أطلقته القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي".

وكانت بولندا أعلنت، مساء الثلاثاء، مقتل شخصين إثر انفجار ناتج عن قذيفة صاروخية سقطت في بلدة بيرفودوف الحدودية مع أوكرانيا.

وبينما اتهمت وارسو في البداية روسيا بأنها مصدر الصاروخ، واصفة الإطلاق بأنه ناتج عن مسار "طائش"، شددت فيما بعد على أن ليس لديها "دليل قاطع على هوية الجهة التي أطلقته"، وأشارت إلى أنها استدعت سفير روسيا لديها لتقديم "تفسيرات مفصلة فورية".

يذكر أن وارسو رفعت مستوى تأهب قواتها عقب الحادث، تحسبا لأي تصعيد كبير في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وجاء الحادث في بولندا في أعقاب هجمات صاروخية روسية متلاحقة ضد الأراضي الأوكرانية، أمس، استهدفت بشكل رئيسي البنى التحتية للطاقة.