ترامب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024

أعلن رجل الأعمال والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل، وهي المحاولة الثالثة له للعودة إلى البيت الأبيض

وكشف ترامب البالغ من العمر 76 عاماً عن ترشحه في خطاب ألقاه خلال فعالية عقدها، مساء الثلاثاء، في منتجعه الخاص "مارا لاغو" بولاية فلوريد، واستمر أكثر من ساعة.

وقدم ترامب الأوراق المطلوبة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية قبل إلقاء الخطاب، معلنا رسميا ترشحه للرئاسة وإنشاء حساب لجمع التبرعات من أجل حملته الانتخابية.

وكان ترامب قد قال قبل نحو أسبوع، إنه سيكشف عن "إعلان كبير" في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ورجح الجميع أنه سيعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية في 2024.

وقال ترامب في كلمته إن عودة الولايات المتحدة لمكانتها "تبدأ الآن"، مع اعتزامه بدء حملته الانتخابية.

وأضاف: "نحن أمة في حالة تدهور، وعلينا إنقاذ بلدنا".

واعتبر ترامب أن العامين الماضيين تحت حكم جو بايدن بالنسبة لملايين الأمريكيين "وقت من الألم والمصاعب والقلق واليأس".

وأوضح أنه يترشح للرئاسة "من أجل جعل أمريكا عظيمة ومجيدة من جديد".

ويأتي إعلان ترامب في الوقت الذي يلومه فيه بعض الجمهوريين على الأداء الباهت للحزب في انتخابات التجديد النصفي، الأسبوع الماضي.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عن أسفه حيال خبر ترشح ترامب.

وقال على تويتر إن ترامب "خذل" الأمريكيين خلال فترة حكمه الأولى.

والأسبوع الماضي، كشف بايدن أن لديه نية للترشح في انتخابات عام 2024، لكنه سينتظر الوقت المناسب لإعلان قراره النهائي.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه سيعمل وفقا لما يمليه الدستور على ضمان عدم عودة ترامب إلى البيت الأبيض، على خلفية واقعة اقتحام الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وتتهم لجنة برلمانية بالكونغرس الأمريكي ترامب بأنه "قام شخصيا بالتخطيط والإشراف على جهود من أطراف متعددة استهدفت تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية"، التي أسفرت عن فوز الديمقراطي بايدن عام 2020.