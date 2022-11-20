الرئيس الأميركي السابق ترامب يستعيد حسابه على تويتر

استعاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صباح الأحد، حسابه على تويتر، وذلك بعد ساعات من إعلان المالك الجديد للمنصة، إيلون ماسك، عزمه إعادة تفعيل حساب ترامب على تويتر، بعد نحو عامين من الحظر.

بينما أعلن إيلون ماسك، مساء السبت، أن حساب ترامب على تويتر سيعاد، وبعد دقائق تم إلغاء حظر الملف الشخصي للرئيس السابق واستعادة علامة الاختيار الزرقاء الخاصة به، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

فيما قال إيلون ماسك إن أغلبية ضئيلة من مستخدمي تويتر أيدوا، في استطلاع للرأي، إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي تم حظره من استخدام موقع التواصل الاجتماعي بسبب اتهامات بالتحريض على العنف.

وجاءت تلك الخطوة، بعد ساعات من تأييد نحو 53% من حوالي 8.56 مليون إجابة على استطلاع أطلقه، الجمعة، على حسابه الشخصي على تويتر، سأل خلاله مستخدمي الموقع عما إذا كان يجب عليه إعادة حساب ترامب.

وعلق ماسك على نتيجة الاستطلاع مغرداً على تويتر باللاتينية: "صوت الشعب هو صوت الله".

وأضاف بالإنجليزية: "لقد تحدث الشعب، سيعود حساب ترامب".

وحظر حساب ترامب على تويتر بالتزامن مع واقعة اقتحام الكونغرس الأمريكي "الكابيتول" في 6 يناير/كانون الثاني 2021، حيث أشارت تقارير إلى أن ترامب استخدم تويتر لتحريض أنصاره على مهاجمة مبنى الكونغرس، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الديمقراطي جو بايدن.

ومنذ أن تولى ماسك إدارة الشركة، الشهر الماضي، أعاد شخصيات وشركات بارزة أخرى، بما في ذلك البودكاست الكندي اليميني جوردان بيترسون، وموقع "بابل بي" الساخر اليميني المتطرف، والممثلة الكوميدية كاثي غريفين، التي تم إيقافها بعد انتحال شخصية ماسك على تويتر.

وكان ترامب مستخدماً نشطاً لتويتر ويتابع حسابه في المنصة أكثر من 88 مليون مستخدم، قبل قرار حظره من إدارة تويتر السابقة.

ويذكر أن ترامب أعلن منذ أيام، ترشحه رسمياً للرئاسة الأمريكية في الانتخابات المقررة العام المقبل.