10 قتلى في إطلاق نار داخل متجر في فرجينيا الأمريكية

قتل 10 أشخاص في إطلاق نار جماعي وقع داخل محل تجاري بولاية فرجينيا، بحسب إعلان السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شرطة مدينة تشيسابيك، الأربعاء، إن إطلاقاً للنار داخل متجر "وول مارت"، مساء الثلاثاء، أدى إلى مقتل ما لا يزيد على 10 أشخاص ووقوع عدد من الإصابات، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضافت الشرطة، في تصريحات صحفية، أن الهجوم نفذه شخص واحد، أطلق النار على نفسه بعد مهاجمته جمعاً من الناس.

وأوضح متحدث الشرطة ليو كوسينسكي، أن إطلاق النار توقف "بمجرد وصول الشرطة إلى موقع الحادث"، مشيراً أن الهجوم وقع عند الساعة 22:12 (03:12 بتوقيت غرينيتش).

ولم تعلن السلطات الأمريكية حتى صباح الأربعاء، أي تفاصيل حول هوية منفذ الهجوم أو دوافعه.

من جهتها، أعربت سلسلة متاجر "وول مارت" عن صدمتها، وقالت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية إنها "تعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون" في التحقيقات الخاصة بهذا "الحادث المأساوي".

يذكر أن ما لا يقل عن 662 حادث إطلاق نار جماعي وقعت في الولايات المتحدة هذا العام، وفقاً لمنظمة تتبع الهجمات المسلحة "Gun Violence Archive" الأمريكية.

وعلى خلفية هذه الحوادث، ناشد الرئيس جو بايدن نواب الكونغرس تغيير قوانين حمل السلاح في البلاد، حفاظاً على الأرواح، لكن لم تتخذ خطوات ملموسة بهذا الشأن.