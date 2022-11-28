الجيش الأمريكي يحذر من قدرات الصين في سباق الفضاء العسكري

حذرت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأميركي "نينا أرماغنو"، اليوم الإثنين، من أن التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية أصبح يشكل مخاطر متزايدة على التفوق الأميركي في الفضاء الخارجي.

وقالت نينا أرماغنو، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية: "إن بكين أحرزت تقدماً كبيراً في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية بما في ذلك في مجالات مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها والتي تسمح للدول بتوسيع نطاق برامجها الفضائية بسرعة".

وأضافت في فعالية بمدينة سيدني نظمها معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي البحثي: "أعتقد أنه من الممكن تماما أن يتمكنوا من اللحاق بنا والتفوق علينا بالتأكيد".

واعتبرت أن "التقدم الذي أحرزوه كان كبيراً وسريعاً".

وأحرزت بكين تقدما كبيراً في سباق الفضاء في السنوات الأخيرة مما أثار قلق واشنطن ودول غربية أخرى رغم تراجعها تاريخياً في سباق الفضاء الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وروسيا.

وشبه يي بيغيان رئيس البرنامج الصيني لاستكشاف القمر، القمر والمريخ بالجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي التي تطالب بكين بالسيادة عليها.