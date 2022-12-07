الأمم المتحدة : الحرب الأوكرانية خلفت 14 مليون نازحاً

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، أن الحرب الروسية على أوكرانيا أجبرت أكثر من 14 مليون شخص على النزوح قسرا من ديارهم.

جاء ذلك في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، حيث أفاد غريفيث أن الحرب في أوكرانيا أسفرت عن مقتل أكثر من 17 ألف مدني، بينهم 419 طفلا، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي وحتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأوضح المسؤول الأممي أن هناك أكثر من 14 مليون شخص في عداد النازحين قسرا من ديارهم في أوكرانيا، بينهم 6.5 ملايين نازح داخليا، وأكثر من 7.8 ملايين لاجئ في جميع أنحاء أوروبا.

وأدان غريفيث الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، قائلاً: "إن ذلك أضاف بُعدا خطيرا آخر على الأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب".

وأضاف: "القانون الدولي الإنساني يتحدث عن نفسه، يجب حماية الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. ويجب الحرص الدائم على تجنب المدنيين والأعيان المدنية في جميع العمليات العسكرية".

وأكد غريفيث أن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للكهرباء والتدفئة يتطلب دعم المجتمع الدولي المعزز لحكومة أوكرانيا، بما يتجاوز ما يمكن أن يقدمه العاملون في المجال الإنساني.

وخلال الفترة الأخيرة استهدفت روسيا بشكل مباشر البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا عن طريق هجمات صاروخية، لكن موسكو تقول إنها تستهدف البنية التحتية العسكرية وليس المدنية.