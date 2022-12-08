إعلام أمريكي: إتمام صفقة تبادل سجناء بين موسكو وواشنطن

كشفنت وكالة أسوشييتد برس، اليوم الخميس، أن واشنطن وموسكو أتممتا صفقة تبادل للسجناء.

وأضافت الوكالة على لسان مسؤؤلين أمركيين أن روسيا أطلقت سراح اللاعبة الأمريكية بريتني غراينر مقابل إفراج الولايات المتحدة عن مهرب الأسلحة الروسي فيكتور بوت.

وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يأمل في أن تنخرط روسيا بصفقة التبادل بعد اكتمال انتخابات التجديد النصفي، وفق الوكالة.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده عرضت على موسكو صفقة مقايضة نجمة كرة السلة "غراينر" والجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية بول ويلان بسجين روسي.

من جانبها كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إدارة بايدن عرضت مقايضة الأمريكيَين بمهرب الأسلحة الروسي المدان فيكتور بوت، الذي يقضي حاليا حكما بالسجن 25 عاما.

وغراينر التي تبلغ 31 عاماً، تعد لاعبة في رابطة كرة السلة الأمريكية، اعتقلت في فبراير الماضي بعد أن اتهمتها السلطات الروسية بأنه كان بحوزتها زيت المارغوانا.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أقرت غراينر بأنها مذنبة في تهم تتعلق بالمخدرات، إلا أنها أكدت أنها استخدمت الحشيش الطبي لعلاج الألم، نافية عزمها "انتهاك القانون الروسي".

ولا يزال ويلان محتجزا في روسيا منذ 2018 بتهمة "التجسس".