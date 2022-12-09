الدفاع الأمريكية تقتطع 18 مليون دولار من مخصصات "واي بي جي"

شهد مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، الذي يتضمن موازنة وزارة الدفاع الأمريكية، اقتطاع 18 مليوناً و368 ألف دولار من الجزء الخاص بسوريا من صندوق مكافحة تنظيم داعش الإرهابي الذي سيستفيد منه تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، بدعم أغلبية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بواقع 350 مقابل 80 صوتا، وأحيل إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، بموازنة تقدر بـ 858 مليار دولار.

وبحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول من مشروع القانون المؤلف من 4 آلاف صفحة، صادق مجلس النواب على 487 مليونًا و513 ألف دولار من 541 مليونًا و692 ألف دولار المطلوبة لمنحها للشركاء الأمريكيين بما في ذلك "واي بي جي/ بي كي كي"، في نطاق محاربة داعش في العراق وسوريا.

واعتبر الجدول المرفق بالمسودة أن 35 مليوناً و811 ألف دولار من أصل 358 مليوناً و15 ألف دولار طُلبت للعراق غير مبررة، فيما وجد مبلغ 322 مليوناً و204 آلاف دولار مناسبة لمنحها للعراق.

كما اعتبر الجدول أن 18 مليونًا و368 ألف دولار من أصل 183 مليونًا و677 ألف دولار مطلوبة ويستفيد منها "واي بي جي / بي كي كي" في سوريا، غير مبررة، ووافق على 165 مليونًا و309 ألف دولار للأنشطة يما في ذلك تعاون الجيش الأمريكي مع التنظيم الإرهابي.

فيما يتعلق بأوكرانيا، خصص مشروع القانون، 800 مليون دولار لتمويل ما يعرف باسم مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، و6 مليارات دولار لدعم العمليات العسكرية الأمريكية في أوروبا.

كما تمت إزالة البنود التي تضع شروطا تقييدية لبيع طائرات حربية من طراز "إف- 16" لتركيا من المسودة النهائية لمشروع القانون.