واشنطن تعلن مقتل قياديين اثنين من "داعش" شرقي سوريا

أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية "سينتكوم"، الأحد، مقتل اثنين من قيادات تنظيم داعش الإرهابي في عمليات مداهمة نُفذت شرقي سوريا.

وأوضحت القيادة في بيان، أن قواتها نفذت عملية عسكرية شاركت فيها مروحيات يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري شرقي سوريا، دون تحديد اسم المنطقة.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من قيادات داعش بينهما المسؤول عمّا يُسمى بـ"ولاية سوريا".

وأشار البيان أن العملية نُفذت من قِبل القوات الأمريكية وحدها دون مشاركة أي طرف آخر.

ولفت القيادة المركزية للقوات الأمريكية أن المعطيات الأولية تشير إلى عدم سقوط ضحايا بين المدنيين خلال العملية العسكرية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقتل زعيم داعش الإرهابي "أبو الحسن الهاشمي القريشي" في محافظة درعا جنوبي سوريا في عملية شنها الجيش السوري الحر في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.