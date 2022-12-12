رئيسة البيرو ترضخ لمطالب الحراك الشعبي وتقترح تقديم موعد الانتخابات الرئاسية

رضخت رئيسة لبيرو، دينا بولوارت، لمطالب الشارع وأعلنت في وقت مبكر الاثنين أنها ستقترح على الكونغرس تقديم موعد الانتخابات.

جاء قرار بولوارت رداً على خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في أنحاء بيرو مجددا الأحد للمطالبة باستقالتها وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس.

وشهدت الاحتجاجات سقوط ضحايا حين قتل شخصان على الأقل في منطقة نائية في جبال الأنديز، وفقًا لمسؤولين.

قالت بولوارت إنها ستقترح عقد الانتخابات العامة في أبريل/نيسان 2024.

يمثل ذلك تراجعا عن موقفها السابق، الذي قالت فيه إنه يجب السماح لها بتولي المنصب لمدة 3 سنوات ونصف السنة المتبقية.

بيد أن بولوارت قالت اليوم الاثنين "واجبي كرئيسة للجمهورية في الأوقات العصيبة الحالية هو تفسير وقراءة وجمع تطلعات ومصالح واهتمامات الغالبية العظمى من البيروفيين، إن لم يكن كل شيء".

وأضافت "في ظل تفسير إرادة المواطنين على أوسع نطاق، قررت أن أتحمل المبادرة للتوصل إلى اتفاق مع الكونغرس لدفع الانتخابات العامة إلى الأمام."

في إطار الأزمة السياسية المستمرة، يطالب العديد من المتظاهرين بالإفراج عن بيدرو كاستيلو، رئيس يسار الوسط الذي أطاح به المشرعون الأربعاء، بعد أن سعى إلى حل الكونغرس قبل التصويت على عزله.

كما احتج مئات الأشخاص في العاصمة ليما، حيث استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

اشتدت الاحتجاجات التي هزت بيرو بشكل خاص في المناطق الريفية، وهي معاقل لكاستيلو، وهو مدرس سابق ووافد سياسي جديد من منطقة جبلية فقيرة في جبال الأنديز.

أشعل المتظاهرون النار في مركز للشرطة وخربوا مطارا صغيرا تستخدمه القوات المسلحة وساروا في الشوارع.

قالت عضوة الكونغرس ماريا تايبي كورونادو إن صبيًا يبلغ من العمر 15 عامًا توفي متأثرًا بجروح أصيب بها خلال احتجاج في منطقة الأنديز النائية أنداهوايلس، بينما وجهت نداءًا حماسيًا من القصر التشريعي لكي تتنحى بولوارت.

وأضافت تايبي، المنتمية للحزب الذي ساعد كاستيلو وبولوراتي في انتخابهما العام الماضي كرئيس ونائبة رئيس قبل إقالتهما "وفاة هذا المواطن مسؤولية السيدة دينا لعدم تقديم استقالتها.. منذ متى يعتد الاحتجاج جريمة؟"

اتهمت تايبي السلطات باستخدام أساليب قمعية قاسية لقمع المظاهرات. لكن ما زال من غير الواضح كيف أصيب الصبي بجروح قاتلة، وذكرت وسائل الإعلام الحكومية وفاة ثانية في نفس المنطقة دون إعطاء تفاصيل.

قال أنتوني غوتيريز، مدير مستشفى محلي، لمحطة إذاعية إن المتظاهر الثاني الذي توفي هو شخص يبلغ من العمر 18 عامًا. كما تم الإبلاغ عن إصابة ما لا يقل عن 26 شخصًا.

أعلنت بولوارت، في خطابها إلى الأمة، حال الطوارئ في مناطق خارج ليما حيث كانت الاحتجاجات عنيفة بشكل خاص.