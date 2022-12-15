الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون يحظر "تيك توك" على أجهزة الحكومة

أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لمنع الموظفين الفيدراليين الأميركيين من استخدام تطبيق "تيك توك" على الأجهزة المملوكة للحكومة.

ولابد من موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع القانون قبل إرساله إلى الرئيس جو بايدن، للموافقة عليه، بحسب قناة الحرة الأمريكية.

وسيحتاج مجلس النواب إلى تمرير مشروع القانون قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية للكونغرس التي من المتوقع عقدها الأسبوع المقبل.

ويعتبر هذا التصويت أحدث إجراء من جانب المشرعين الأميركيين لمواجهة الشركات الصينية وسط مخاوف على الأمن القومي الأميركي من أن بكين قد تستخدم هذه التطبيقات للتجسس على الأميركيين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "مجلس الشيوخ أقر بالإجماع مشروع قانون يحظر على الموظفين الفيدراليين تنزيل أو استخدام تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية".

ولفتت إلى أن مجلس الشيوخ أقر مشروع قانون مماثل في الكونغرس السابق لكنه لم يتحرك إلى الأمام في مجلس النواب.

وأثار مسؤولون ومشرعون أميركيون من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) مخاوف بشأن الشركة المالكة للتطبيق "بايت دانس" (ByteDance) ومقرها بكين.

وفي غضون خمس سنوات فقط، انتشر التطبيق، الذي يسمح للمستخدمين بنشر مقاطع فيديو قصيرة مع موسيقى، وتقول الصحيفة إنه "التطبيق الأكثر شعبية في العالم، ويستخدمه ثلثا المراهقين الأميركيين".

وأشارت إلى أن إدارة تيك توك قالت مرارا وتكرارا إنها لم تشارك أبدا بيانات المستخدمين الأميركيين مع الحكومة الصينية ولن تفعل ذلك إذا طلب منها ذلك.