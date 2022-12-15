بايدن يدعو لأن يصبح الاتحاد الإفريقي عضواً دائماً بمجموعة العشرين

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، لأن يصبح الاتحاد الإفريقي عضوا دائماً في مجموعة العشرين G20.

وقال بايدن خلال اليوم الثاني والأخير من القمة الأمريكية الإفريقية المنعقدة في واشنطن: "لقد مر وقت طويل، لكن سيأتي هذا اليوم في النهاية".

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة بالتعاون الوثيق مع الكونغرس تخطط للالتزام بمبلغ 55 مليار دولار في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتابع أن الهدف هو النهوض بالأولويات التي نتشاركها ودعم أجندة إفريقيا 2063.

وواصلت القمة الإفريقية الأمريكية المنعقدة في واشنطن جدول أعمالها لليوم الثاني بحضور نحو 49 من قادة دول القارة السمراء.

>يتبع ///