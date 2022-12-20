غوتيريش: محادثات "قريبة" بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا غير ممكنة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن إجراء محادثات سلام "فعالة" بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا، "غير ممكن في الوقت القريب".

وأعرب غوتيريش، في تصريحات صحفية من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، عن اعتقاده بأن "الاشتباكات المسلحة بين أوكرانيا وروسيا ستستمر".

وأوضح أنه يجب انتظار مزيد من الوقت من أجل محادثات سلام "جدية" بين روسيا وأوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها التزام أوكرانيا الحياد وتخليها عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.