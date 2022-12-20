مجلة أمريكية مختصة بشؤون الدفاع تشيد بأول مقاتلة مسيرة تركية

أشادت مجلة "ديفانس نيوز" الأمريكية، المختصة في شؤون الدفاع، بمشروع "بيرقدار قزل إلما"، أول مقاتلة مسيرة تركية الصنع.

جاء ذلك في تقرير للمجلة حول أول اختبار ناجح للمقاتلة المسيرة "بيرقدار قزل إلما" التي صنعتها شركة "بايكار" التركية بإمكانات وقدرات محلية.

وأشاد تقرير المجلة الأمريكية الذي حمل تحت عنوان "أول تحليق للمقاتلة المسيرة في مستقبل تركيا"، بسرعة إنجاز المشروع، مشيرة أن مشروع "بيرقدار قزل إلما" بدأ بظهور مجسّم المقاتلة ومن ثم نجح في التحليق، خلال 10 أشهر فقط.

وأفاد التقرير بأن شركة "بايكار" كشفت عن مشروع المقاتلة المسيرة عام 2021، ومن ثم أسدلت الستار عن بعض تفاصيلها في مارس/ آذار 2022، تلاه اختبار انسجام المحرك مع المقاتلة، قبل أن تظهر الأخيرة وهي تجتاز بنجاح اختبار التحليق في الأجواء.

كما تضمن تقرير المجلة الأمريكية، معلومات مفصلة حول قدرات المقاتلة المسيرة التركية.

والأربعاء الفائت، أعلنت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية أنها أجرت تجارب التحليق الأولى للمقاتلة المسيرة، واستُكملت بنجاح.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، أماط رئيس مجلس إدارة "بايكار" سلجوق بيرقدار اللثام عن المقاتلة المسيرة المحلية ونشر حينها صوراً لهيكلها من دون أجنحة.

وعلى عكس الطائرات المسيرة، تستطيع المقاتلة "بيرقدار قزل إلما" إجراء مناورات خاطفة، وتنفيذ مهام القتال جو ـ جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تمكن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

ومن المخطط أن تؤدي "بيرقدار قزل إلما" المهام الأكثر صعوبة بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، و يصل وزنها في الإقلاع إلى 6 أطنان، وهي قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر، بحسب شركة "بايكار".