"قلق أممي" إزاء قرار "طالبان" حظر التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عن قلقه "العميق" إزاء قرار حركة "طالبان" في أفغانستان بحظر تعليم الفتيات في الجامعات.

جاء ذلك خلال بيان صدر عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح غوتيريش، أن "الحرمان من التعليم لا ينتهك الحقوق المتساوية للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون له تأثير مدمر على مستقبل البلاد".

وحث الأمين العام للأمم المتحدة "سلطات طالبان على ضمان المساواة في الحصول على التعليم على جميع المستويات للنساء والفتيات".

وفي السياق، أعربت روزا أوتونباييفا ممثلة الأمين العام الخاصة في أفغانستان ورئيسة بعثة "يوناما" عن بالغ حزنها إزاء "ما تردد على نطاق واسع بأن وزير طالبان للتعليم العالي أعلن منع النساء من الالتحاق بالجامعات".

وقالت أوتونباييفا في بيان، إن هذا القرار "يضر بالنساء ويضر بأفغانستان أيضا على نطاق أوسع"، مشيرة إلى أنه يعد "قراراً مدمراً".

والثلاثاء، قال متحدث وزارة التعليم العالي في أفغانستان، ضياء الله هاشمي، إنهم أرسلوا خطاباً رسمياً إلى جميع الجامعات العامة والخاصة يطالب بحظر التعليم على الفتيات.

وأضاف هاشمي إن "النساء ممنوعات من التعليم في الجامعات الخاصة والعامة في أفغانستان بأثر فوري وحتى إشعار آخر"، وفق الخطاب الذي نقلته وكالة الأناضول.

ويأتي الحظر الجامعي، بعد أسابيع من أداء الفتيات امتحانات الثانوية في المدارس، رغم منعهن حضور الفصول الدراسية، منذ أن تولت حركة طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021.