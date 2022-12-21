مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا تشمل منظومة "باتريوت" وصواريخ موجهة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن عزم بلاده تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار تتضمن منظومة الدفاع الجوي "باتريوت".

جاء ذلك في بيان الأربعاء، بالتزامن مع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، في أول زيارة له منذ بد الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشار بلينكن أن "محاولات الكرملين على مدار الـ 300 يوماً الأخيرة محو أوكرانيا من الخارطة باءت بالفشل".

وأوضح أن روسيا "تحاول تحويل فصل الشتاء إلى سلاح عبر تجميد المدنيين الأوكرانيين وتركهم جوعى وإبعادهم عن منازلهم".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "وردًا على ذلك، سيعلن الرئيس جو بايدن اليوم عن توفير الولايات المتحدة قدرات عسكرية جديدة وإضافية مهمة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية الوحشية وغير المبررة المستمرة".

وأردف: "عبر ذخائر ومعدات حيوية إضافية بقيمة مليار دولار ستزيد قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في ساحة المعركة، كما ستقدم وزارة الدفاع 850 مليون دولار إضافية كجزء من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية"، أضاف الوزير الأمريكي".

ولفت أن مساعدات إدارة بايدن العسكرية لأوكرانيا وصلت إلى 21,9 مليار دولار مع الحزمة الجديدة.

وبيّن بلينكن أن "مساعدات اليوم تشمل لأول مرة، صواريخ موجهة، وصواريخ باليستية قصيرة المدى، ونظام الدفاع الجوي باتريوت القادر على إسقاط الطائرات على ارتفاعات أعلى بكثير من أنظمة الدفاع الجوي المقدمة سابقًا".

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن حزمة المساعدات البالغة مليار دولار، تتضمن بطارية دفاع جوي باتريوت، وذخيرة لراجمة صواريخ هيمارس، و500 قذيفة مدفعية دقيقة التوجيه عيار 155 ملم، و30 مدفع هاون من عيارات مختلفة، و157 مركبة مدرعة، وصواريخ هارم، وصواريخ جوية دقيقة التوجيه، و2700 قاذفة قنابل يدوية ومعدات وقاية أخرى.

من ناحية أخرى، وفي نطاق المساعدة الأمنية الأوكرانية البالغة 850 مليون دولار، سيتم تقديم 45 ألف قذيفة مدفعية عيار 152 ملم، و20 ألف قذيفة مدفعية عيار 122 ملم، و50 ألف صاروخ غراد عيار 122 ملم، و100 ألف قذيفة دبابة عيار 125 ملم، بحسب الوزارة.

والأربعاء، حطت طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، في أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب الروسية على بلاده.

ومن المرتقب أن يجري زيلينسكي ونظيره الأمريكي جو بايدن لقاء ثنائياً، قبل عقد مؤتمر صحفي مشترك.

كما سيدلي زيلينسكي بكلمة أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.