عاصفة قوية تتسبب في انقطاع الكهرباء عن مليون شخص في الولايات المتحدة

اشتدت عاصفة شتوية قادمة من القطب الشمالي، الجمعة، تاركة أكثر من مليون شخص بدون كهرباء في أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية الوطنية، في بيان، إن حالة الطقس السيئة بالقطب الشمالي، ودرجات برودة الرياح الخطيرة ستستمر في معظم أنحاء الثلثين الشرقيين من البلاد خلال عطلة عيد الميلاد بنهاية الأسبوع.

وأضاف البيان: "1.1 مليون عميل في 24 ولاية أصبحوا بدون كهرباء، بما في ذلك ولايات تكساس، ونيويورك، ونورث كارولينا".

وأدت العاصفة القوية إلى انخفاض درجات الحرارة إلى (45 درجة مئوية تحت الصفر) في ولايات مونتانا وساوث داكوتا ووايومنغ.

وذكرت تقارير إعلامية أن عشرات المركبات تعرضت لحوادث مرتبطة بالطقس في أنحاء البلاد، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص على الأقل.

والجمعة، تم إلغاء أكثر من 8 آلاف رحلة جوية وكان هناك أكثر من 25 ألف حالة تأخير عن الرحلات، وفقًا لموقع تتبع الرحلات FlightAware" ، ما تسبب في كابوس سفر للملايين قبل العطلة.

وتسببت العاصفة في فيضانات هائلة في أجزاء من ولايتي "نيويورك" و"نيوجيرسي".

وأعلنت عدة ولايات بما في ذلك نيويورك ووست فرجينيا وكنتاكي وجورجيا ونورث كارولينا وأوكلاهوما حالات الطوارئ.

وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين على اتباع تحذيرات المسؤولين والابتعاد عن الطرق حيث تواجه بعض الولايات إغلاق طرق.