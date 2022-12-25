مصرع 18 شخصاً في عاصفة ثلجية بالولايات المتحدة

لقى 18 شخصاً مصرعهم في الولايات المتحدة، في حوادث مرتبطة بالطقس السيء والعواصف الثلجية التي تضرب البلاد، ما أدى أيضاً إلى اضطراب حركة النقل من إلغاء آلاف الرحلات الجوية إلى قطع طرق.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، الأحد، أن العاصفة الثلجية "غير المسبوقة" أودت بحياة 18 شخصاً على الأقل في أنحاء الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الثلوج أدت إلى محاصرة العديد من السكان داخل منازلهم، بالتزامن مع أعياد عيد الميلاد.

وأضافت أن الطقس السيء نتج عنه انقطاع التيار الكهربائي في آلاف المنازل، ما ضاعف من معاناة الكثيرين الذين صارعوا البرد الشديد حتى داخل منازلهم.

وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية "إن دبليو اس" أن تستمر العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية "بحلول منتصف الأسبوع المقبل".

وأشارت إلى أن نطاق العاصفة الثلجية "غير مسبوق"، إذ امتدت من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو غراندي على طول الحدود مع المكسيك.

وفي السياق، قالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية إن حوالي 60٪ من سكان الولايات المتحدة واجهوا نوعاً من التحذيرات بالطقس الشتوي، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير إلى ما دون المستوى الطبيعي.

وحتى الساعة 22,00 بتوقيت غرينتش من مساء السبت، كان حوالي 530 ألف منزل بدون كهرباء مقابل 1,5 مليون في الوقت نفسه من الجمعة، حسب موقع "باور-آوتيج. يو اس"، خصوصاً في ولايتي كارولاينا الشمالية ومين، حيث تدنت درجات الحرارة إلى دون الصفر.

وعلى هذا النحو، ألغت المطارات الأمريكية أكثر من 2360 رحلة محلية ودولية، أمس السبت، وفقاً لموقع تتبع حركة الملاحة الجوية "فلايت أوير".

وقال وزير النقل الأميركي بيت بوتيدجادج في تغريدة على تويتر السبت إن "الحد الأقصى من الاضطراب أصبح وراءنا وشركات الطيران والمطارات تستأنف عملياتها تدريجيا"، مما بعث الأمل في المسافرين العالقين في مطارات مثل أتلانتا وشيكاغو ودنفر وديترويت ونيويورك على أمل حدوث معجزة في عيد الميلاد.

وكانت العاصفة الثلجية في عدد من الولايات الامريكية تسببت في حدوث شلل بالطرق، ما عرقل عمليات استجابة الطوارئ وسيارات الإسعاف لعدد من الحالات التي طلبت المساعدة.

وتضرب عاصفة تعد الأعنف منذ عقود، البلاد منذ مساء الأربعاء. وقد رافقتها رياح قطبية تسببت في تساقط ثلوج كثيفة لا سيما في منطقة البحيرات العظمى.