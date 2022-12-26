ارتفاع عدد ضحايا العواصف الثلجية في الولايات المتحدة إلى 48

لقى 48 شخصا على الأقل، مصرعهم في حوادث مرتبطة بالطقس السيئ والعواصف الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة منذ أيام.

وقالت السلطات الأمريكية، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن حصيلة ضحايا العواصف الثلجية في البلاد "ارتفعت إلى 48 قتيلا على الأقل"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضافت أن المناطق الغربية لولاية نيويورك سجلت وحدها "27 قتيلا" على خلفية الطقس السيئ.

وأشارت إلى أنه تم العثور على جثث الضحايا "في سياراتهم ومنازلهم"، لافتة إلى أن بعض الضحايا "لقوا مصرعهم أثناء محاولات تجريف الثلوج".

وبدأت العاصفة الثلجية في غرب نيويورك يومي الجمعة والسبت، مما تسبب في شل حركة الطرق وقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وعرقلة عمل طواقم الإنقاذ واستجابة سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

وفي السياق، أوضح مسؤولون في ولاية نيويورك، في مؤتمر صحفي، أن معدل تساقط الثلوج كان من 2 إلى 3 بوصات في الساعة.

من جهتها، شددت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول في تصريحات صحفية، على أن الظروف الناجمة عن العاصفة الثلجية "ما تزال صعبة".

وطالبت هوكول والمسؤولون المحليون، المواطنين بالبقاء في المنازل والابتعاد عن الطرق لإبقاء الشوارع خالية من أي مركبات عالقة تعرقل عمليات الإغاثة، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت، أمس، مصرع 22 شخصا على الأقل في جميع أنحاء البلاد.