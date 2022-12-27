إيلون ماسك: سأوفر خدمة الإنترنت في إيران عبر الأقمار الاصطناعية

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، أنه سيوفر خدمة الإنترنت في إيران من شبكة أقمار اصطناعية تعمل شركته "سبيس إكس" على تفعيلها.

وقال ماسك على تويتر إن "سبيس إكس" التي يمتلكها تقترب من تفعيل 100 جهاز ستارلينك لاستقبال خدمة الإنترنت في إيران عبر الأقمار الاصطناعية.

جاء ذلك بعدما وعد الملياردير الأمريكي في سبتمبر/أيلول الماضي بإتاحة الإنترنت عبر شبكته للأقمار الاصطناعية في إيران، إذ تفرض السلطات قيوداً متزايدة على الوصول إلى الإنترنت.

يذكر أن"ستارلينك" لديها حاليا أكثر من ألفي قمر اصطناعي صغير تدور حول الأرض في مدار منخفض، إلا أن استخدامها للاتصال بالإنترنت يتطلب وجود محطات استقبال أرضية توزع كل منها الخدمة للمستخدمين بواسطة أجهزة توجيه "راوتر".