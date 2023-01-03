الولايات المتحدة: نعارض الإضرار بالوضع القائم في المسجد الأقصى

أعلن السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدز، الثلاثاء، "معارضة إدارة الرئيس جو بايدن الإضرار بالوضع القائم في المسجد الأقصى"، وذلك على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء.

وقال السفير نايدز في تصريحات لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إن إدارة بايدن "تعارض الإضرار بالوضع القائم في الأقصى".

وأضاف: "لنكن واضحين للغاية، نريد الحفاظ على الوضع القائم والإجراءات التي تمنع ذلك غير مقبولة. لقد كنا واضحين للغاية في محادثاتنا مع الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه المسألة".

بدوره، أكد متحدث بلسان مكتب الشؤون الفلسطينية في السفارة الأمريكية، لمراسل وكالة الأناضول، التصريح المنقول عن السفير نايدز، بأن "إدارة بايدن أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أي خطوات من شأنها الإضرار بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة".

وكان بن غفير اقتحم المسجد الأقصى، صباح الثلاثاء، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية ووسط انتقادات فلسطينية وعربية وإسلامية.

وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مرارا في الماضي ولكن بصفته الشخصية ثم بصفته نائبا في الكنيست، ووعد خلال حملته الانتخابية باقتحام المسجد في حال أصبح وزيرا.