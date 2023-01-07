الجمهوري كيفن مكارثي يفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي

فاز الزعيم الجمهوري كيفين مكارثي بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي بالجولة الـ 15 من التصويت، في وقت مبكر من صباح السبت.

وبلغت الحصيلة النهائية في الجولة الـ 15 والأخيرة من التصويت 216 صوتا لمكارثي و212 لزعيم مجلس النواب الديموقراطي، حكيم جيفريز.

وذكر موقع "الحرة" الأمريكي أن "فوز مكارثي جاء بعد أن صوت لصالحه بعض معارضيه من كتلة الحرية بالحزب الجمهوري، بينما أبطل آخرون أصواتهم لتنخفض عتبة الفوز إلى 216 بدلاً من ".218

وينتهي بذلك السباق التاريخي، الذي استمر 5 أيام، بفوز مكارثي برئاسة مجلس النواب الأمريكي للعامين المقبلين، بحسب المصدر نفسه.

وأخفق في التصويت بفارق صوت واحد في الاقتراع الرابع عشر.

وقال مكارثي في تغريدة عقب فوزه: "أتمنى أن يتضح شيء واحد بعد هذا الأسبوع.. لن أستسلم أبدًا.. ولن أتخلى عنكم أبدًا أيها الشعب الأمريكي".

ومن المتوقع أن يتسلم مكارثي منصبه من نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب، الاثنين القادم.