إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

أصيب 8 أشخاص أحدهم بحالة حرجة بولاية فلوريدا، إثر إطلاق نار وقع أثناء الاحتفال بذكرى ميلاد المناضل مارتن لوثر كينغ (1929- 1968) قائد حركة مناهضة العنصرية في الولايات المتحدة.

وقالت الشرطة الأمريكية في مدينة فورت بيرس، صباح اليوم الثلاثاء، إن إطلاقا للنيران وقع عصر الاثنين بالتوقيت المحلي في حديقة إيلوس أليس "تسبب في إصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص، بينهم شخص في حالة حرجة"، حسبما نقلت شبكة "WPBF" التلفزيونية الأمريكية.

وأضافت أن غالبية المصابين من البالغين، وكانوا يحضرون عرضا للسيارات ويوم ترفيهي عائلي كان يحضره أكثر من ألف شخص، بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد المناضل مارتن لوثر كينغ في 15 يناير/كانون الثاني.

من جهته، قال بريان هيستر، نائب رئيس مقاطعة سانت لوسي إنه بناء على التحقيقات الأولية من مكان الحادث "يبدو أن إطلاق النار كان ناتجا عن خلاف من نوع ما بين طرفين"، معربا عن أسفه لوصول هذا الخلاف إلى حد استخدام الأسلحة.

وأضاف: "كانت فوضى جماعية، كان هناك أكثر من ألف شخص خلال الحدث".

وفي السياق، كشف هيستر عن حزنه لوقوع إطلاق نار خلال احتفالية بشخص كان يمثل السلام والمساواة، وتابع: "لقد أصيب العديد من الأبرياء الذين لم يكونوا جزءا من الخلاف".

ومارتن لوثر كينغ زعيم أمريكي من أصول إفريقية، قاد الحركة المطالبة بإنهاء التمييز العنصري ضد السود في العام 1964، وحصل على جائزة نوبل للسلام، وكان أصغر من يحوز عليها.

اغتيل لوثر كينغ في الرابع من أبريل/ نيسان عام 1968، خلال وجوده في مدينة ممفيس - أكبر مدن ولاية تينيسي - لدعم إضراب جامعي القمامة هناك، حيث أطلق مسلح النار عليه أثناء وجوده في شرفة الفندق حيث كان يقيم آنذاك.

وحُكم على قاتل كينغ بالإعدام، لكن هذه العقوبة خففت فيما بعد إلى السجن المؤبد، على خلفية معارضة عائلة لوثر كينغ لعقوبة الإعدام.

ويعتبر مارتن لوثر كينغ من أهم الشخصيات التي ناضلت في سبيل الحرية وحقوق الإنسان.