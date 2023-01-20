قضية فيلم راست.. الممثل بالدوين يواجه تهمة القتل غير العمد

كشفت السلطات الأمريكية، الخميس، أن الممثل "أليك بالدوين" سيُتهم بالقتل غير العمد على خلفية حادث إطلاق نار عام 2021 في موقع تصوير الفيلم الغربي "راست".

كما وجه المدعون في ولاية "نيو مكسيكو" الأمريكية تهمة القتل غير العمد إلى هانا جوتيريز ريد، التي كانت مسؤولة عن الأسلحة النارية في موقع التصوير.

وأعلنت المدعية القضائية الأولى في نيو مكسيكو، ماري كارماك-ألتويس، في بيان، أن "بالدوين وجوتيريز ريد سيواجهان تهم القتل غير العمد".

وقالت: "بعد مراجعة شاملة للأدلة وقوانين ولاية نيو مكسيكو، قررت أن هناك أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية ضد بالدوين وأعضاء آخرين في طاقم فيلم راست".

وأضافت "لا أحد فوق القانون، والجميع يستحقون العدالة."

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قُتلت مديرة التصوير هاليانا هاتشينز عندما كان بالدوين يتدرب على مسدس ناري قبيل تصوير مشهد سينمائي، وأطلق الممثل رصاصة حية أصابتها هي ومخرج الفيلم جويل سوزا، الذي نجا من الحادث.

ونفى بالدوين مسؤوليته عن وفاة هاتشينز، وقال إنه لم يكن من المفترض استعمال الرصاص الحي خلال تصوير الفيلم.

وأضاف أنه قيل له إن السلاح "بارد"، وهو مصطلح تقني يعني أنه آمن للاستخدام.