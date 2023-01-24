نيويورك.. أتراك يحتجون أمام قنصلية السويد ضد حرق القرآن

نظمت الجالية التركية في نيويورك، تظاهرة احتجاجية أمام قنصلية السويد، ضد حرق نسخة من القرآن الكريم أمام سفارة أنقرة في ستوكهولم قبل أيام.

وأفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المظاهرة نظمها الاتحاد الدولي للديمقراطيين بمشاركة أفراد من الجاليتين العربية والآشورية في نيويورك احتجاجا على حرق نسخة من القرآن في السويد.

وعقب التجمع أمام البيت التركي توجه المحتجون إلى القنصلية العامة للسويد حيث تلا المنظمون بيانات صحفية باللغتين التركية والإنكليزية.

وفي ختام التظاهرة وزع المحتجون الورود للأمريكيين الذين اجتمعوا خلال إلقاء البيان الصحفي.

والسبت، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.