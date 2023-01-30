وزير الخارجية الأمريكي: كل ما يبعدنا عن حل الدولتين يضر بأمن إسرائيل

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "وقف العنف والتصعيد"، وشدد على أن كل ما يبعدنا عن حل الدولتين يُضر بأمن إسرائيل".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب اجتماعهما في مكتب الأخير بالقدس الغربية، بعد وقت قصير من وصول المسؤول الأمريكي إلى إسرائيل قادما من مصر، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.

ومعلقاً على تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية والقدس، قال بلينكن: "على جميع الأطراف أن تعمل على إعادة الهدوء ووقف العنف والتصعيد الذي أدى إلى إزهاق أرواح الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف: "هدفنا هو تحقيق المساواة بين المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين، كل ما يبعدنا عن حل الدولتين يُضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل".

ومنذ فترة تشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً ازدادت حدته إثر مقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني بمدينة القدس الشرقية المحتلة الجمعة، غداة استشهاد 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية الخميس.



وأدان بلينكن، الذي يزور رام الله لاحقاً، هجوم الجمعة الذي وقع خارج كنيس يهودي قائلاً إن "الهجوم القاتل كان أكثر من مجرد هجوم على الأفراد. لقد كان هجوما على الفعل العالمي المتمثل في ممارسة الشعائر الدينية".

وتابع: "ندين ذلك بشدة وندين كل من يحتفلون بالأعمال الإرهابية بشكل أو بآخر والتي تودي بحياة الأبرياء".

إصلاح القضاء

وتطرق بلينكن إلى خطة الإصلاح القضائي التي يعتزم نتنياهو تمريرها وتصفها المعارضة بـ "الانقلاب القضائي" وتشمل سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، فيما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية).

وقال بلينكن إن "ما يجعل شراكتنا قوية للغاية هو المصالح المشتركة والقيم المشتركة وخاصة دعم المؤسسات والقيم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والأقليات وسيادة القانون وحرية الصحافة وتعزيز المجتمع المدني".

واعتبر أن "بناء توافق في الآراء بشأن مقترحات جديدة هو الطريقة الأكثر فعالية لضمان اعتمادها ودوامها".

وأردف: "ستتواصل محادثاتنا، بما في ذلك مع أعضاء آخرين في الحكومة الإسرائيلية والمجتمع المدني الإسرائيلي كجزء من عملية تهدف إلى حماية وتعزيز ركائز الديمقراطية التي نلتزم بها".

وبحسب موقع "والا" العبري فإن هذا هو البيان العلني الأهم حتى الآن من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن "بخطة الحكومة لإضعاف نظام القضاء".

اتفاقيات إبراهيم

وقال نتنياهو إن إسرائيل والولايات المتحدة تشتركان في "واحد من أعظم التحالفات في التاريخ الحديث.. ديمقراطيتان قويتان وستظلان ديمقراطيتين قويتين".

وأضاف أن حكومته تعتزم توسيع اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات مع دول عربية قائلا:" نعتزم تحقيق اختراقات دراماتيكية".

وبدعم من واشنطن، وقّعت إسرائيل عام 2020 اتفاقيات سلام مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

نووي إيران

مساء الأحد، استهدفت طائرات بدون طيار منشأة عسكرية في محافظة أصفهان الإيرانية ونسبته وسائل إعلام أجنبية إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد).

ووعد نتنياهو بأن "إسرائيل ستفعل كل شيء لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية".

وتتهم عواصم إقليمية وغربية، في مقدمتها تل أبيب وواشنطن، طهران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة والسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إنها تلتزم بمبادئ حُسن الجوار وإن برنامجها النووي مصمم لأغراض سلمية، خاصة توليد الكهرباء.

نتنياهو تابع: "هناك إجماع على أن هذا النظام (الإيراني) لن يحصل على أسلحة نووية. أجرينا محادثات إيجابية بشأن صياغة سياسة في هذا الشأن".

وتمتلك تل أبيب أسلحة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية حيث لم تقر بامتلاكها، وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها.

ولفت نتنياهو إلى الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي إثر "مقتل" الشابة الإيرانية "مهسا أميني" (22 عاما) بعد توقيفها من جانب "شرطة الأخلاق"، وكذلك المزاعم بشأن تصدير إيران طائرات مسيّرة لروسيا لاستخدامها في حربها المستمرة ضد أوكرانيا، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ومخاطبا بلينكن قال نتنياهو: "تأتي زيارتك في وقت مهم يرى فيه كثيرون في المجتمع الدولي الوجه الحقيقي لإيران وهمجية هذا النظام ضد شعبه وكيف يصدر العدوان إلى ما وراء الشرق الأوسط".

كما تطرق بلينكن إلى القضية الإيرانية مكررا وعد بايدن بالحفاظ على أمن إسرائيل.

وتابع: "نتفق (مع إسرائيل) على أن إيران يجب ألا تمتلك أبدا أسلحة نووية، وناقشنا تعميق التعاون للتعامل مع جهود إيران للإضرار باستقرار المنطقة وخارجها".

ومتهما إيران بمساعدة روسيا، قال بلينكن إن "هذا يؤكد الحاجة إلى مساعدة أوكرانيا أيضا في الجانب الأمني وليس الإنساني فقط".

وبحسب بلينكن، فإن قضية مساعدة أوكرانيا تمت مناقشتها مع نتنياهو.

وتتجنب إسرائيل حتى الآن مساعدة أوكرانيا عسكرياً "خوفا من رد فعل قاس من موسكو"، وفق الصحيفة.