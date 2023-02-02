ملك الأردن يبحث مع لجان في "الشيوخ الأمريكي" القضية الفلسطينية

بحث ملك الأردن عبد الله الثاني، ولجان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مستجدات الإقليم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في إطار زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة غير محددة المدة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وذكر البيان، وفق وكالة الأناضول، بأن عاهل الأردن عقد في الكونغرس الأمريكي اجتماعاتٍ مع لجان الخدمات العسكرية والمخصصات والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وأشار البيان إلى أنه تم التركيز خلال الاجتماعات على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وأهميتها "كعامل محوري في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب المصدر ذاته.

وجرى خلال اللقاءات "بحث آخر المستجدات في المنطقة والعالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

ونقل البيان عن الملك عبد الله "تشديده على أهمية دور الولايات المتحدة القيادي في الإقليم وعلى الساحة الدولية، مثمنا الدعم الذي تقدمه للمملكة في مختلف المجالات".

وجدد تأكيد موقف الأردن "الثابت" تجاه القضية الفلسطينية، داعياً إلى "تكثيف الجهود الدولية للدفع تجاه التهدئة ووقف التصعيد والإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام وتدفع بالمنطقة بأكملها إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار".

وأكد حرص بلاده على "مواصلة العمل مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتوفير أفق سياسي يمهد للعودة إلى مفاوضات فلسطينية إسرائيلية جادة لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين".

والمفاوضات متوقفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أبريل/ نيسان 2014؛ لرفض إسرائيل الإفراج عن معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية).

وتناولت اللقاءات، بحسب البيان، "مجمل التطورات في المنطقة، وأبرزها أهمية تعزيز أمن العراق واستقراره، ومستجدات الأوضاع في لبنان وسبل التعامل معها، والجهود الدولية في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية".

وأعرب أعضاء لجان مجلس الشيوخ عن "دعمهم لبرامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، وللإرادة القوية للملك عبد الله في المضي قدما فيها على الرغم من الظروف بالمنطقة"، وفق ذات البيان

وتأتي اللقاءات في إطار جولة خارجية غير محددة المدة بدأها عاهل الأردن في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، وشملت قطر وكندا وتنتهي بالولايات المتحدة، فيما يلتقي الملك عبد الله مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، وفق إعلان سابق للديوان الملكي الأردني.