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وزارة الخارجية الإيرانية: عزل إلهان عمر سببه إسلامها وانتقادها لإسرائيل

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 04.02.2023 15:29
إلهان عمر، 2018 الفرنسية إلهان عمر، 2018 (الفرنسية)

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي سببه إسلامها ولأنها "تنتقد الفصل العنصري الإسرائيلي".

وكتب متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تغريدة السبت، إن "تصويت البرلمان الأمريكي المستبد على إقالة النائبة الديمقراطية إلهان عمر، المسلمة وذات البشرة السمراء، والناقدة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، من إحدى لجان مجلس النواب، دليل على مدى التزام النظام الأمريكي، بشعار المرأة، الحياة، الحرية! الذي يستخدم حجة للتدخل في شؤوننا الداخلية وحسب".

والخميس، صوّت مجلس النواب الأمريكي لمصلحة عزل النائبة المسلمة إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، بتأييد 218 نائبا جمهوريا ومعارضة جميع النواب الديمقراطيين البالغ عددهم 211، حسب ما أفاد مراسل الأناضول.

وقبيل التصويت، قالت النائبة عمر في خطاب أمام البرلمان إنها "مسلمة ومهاجرة من إفريقيا، فهل تفاجأ أحد منكم أنني مستهدفة؟ وهل تفاجأ أحد منكم أنني بطريقة ما لا أستحق التحدث عن السياسة الخارجية الأمريكية؟".

وأضافت: "صوتي لن يخفت إذا لم أكن عضوة في هذه اللجنة لولاية واحدة، بل سيصبح صوتي أعلى وأقوى".

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