واشنطن: سنبذل ما في وسعنا لمساعدة المتضررين من زلازل تركيا

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الاثنين، إن الولايات المتحدة "ستبذل كل ما في وسعها" لمساعدة المتضررين من الزلازل المدمرة والمميتة التي ضربت جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر اليوم.

وأعرب بيلنكن، في بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية، عن "حزنه العميق" للخسارة المأساوية في الأرواح والدمار في تركيا وسوريا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تعمل الآن على "تقييم خيارات الاستجابة الشاملة" للزلازل المدمرة.

وأردف: "وجهت فريقي بالبقاء على اتصال وثيق مع حلفائنا الأتراك وشركائنا في المجال الإنساني في الأيام المقبلة لتحديد ما تحتاجه المنطقة"، مشيراً إلى أن استجابة واشنطن الأولية للمساعدة في تركيا "جارية بالفعل".

وتابع: "مصممون على بذل كل ما في وسعنا لمساعدة المتضررين من هذه الزلازل، في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن في وقت سابق الاثنين، أنه وجه فريقاً للتنسيق مع تركيا وتوفير كل المساعدات اللازمة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وأوقع آلاف القتلى والجرحى.

وقال بايدن، في تغريدة على تويتر: "أشعر ببالغ الحزن إزاء الخسائر في الأرواح والدمار الذي خلّفه الزلزال في تركيا وسوريا".

ومساء الاثنين، أعلن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي ارتفاع عدد قتلى الزلازل التي ضربت البلاد إلى 1541 والجرحى إلى 9733.

وضرب زلزال، فجر الاثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.