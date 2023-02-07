تعليق نقل المساعدات الأممية إلى سوريا عبر تركيا "مؤقتاً"

كشفت مسؤولة بالأمم المتحدة، الثلاثاء، عن تعليق عملية نقل المساعدات العاجلة التي تقدمها المنظمة إلى شمال سوريا عبر تركيا "بشكل مؤقت".

وقالت متحدثة المنظمة الأممية لعمليات تنسيق المساعدات الإنسانية ماديفي صن سون، في تصريحات صحفية، إن التعليق المؤقت لعملية نقل المساعدات إلى الشمال السوري "جاء على خلفية الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال في البنية التحتية والطرق"، حسبما نقل موقع "ياهو" الأمريكية.

وأضافت أن المنظمة "لا تعرف تحديداً" موعد استئناف عملية نقل المساعدات إلى شمال سوريا.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال، حتى صباح الثلاثاء، في عموم سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) إلى 1559 قتيلاً و3648 مصاباً.