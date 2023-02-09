بايدن: ثابتون في التزامنا بدعم شعبي تركيا وسوريا وقت الحاجة

تطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا وقال إنه "واحد من أسوأ الزلازل في المنطقة منذ أكثر من قرن"، في كلمة له في ولاية ويسكونسن، الأربعاء.

وقال إن "أفكار وصلوات الشعب الأمريكي مع المتضررين من الزلزال" في تركيا وسوريا.

وأضاف: "هذا أحد أسوأ الزلازل في المنطقة منذ أكثر من 100 عام".

وأشار بايدن أنه تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عقب الزلزال مباشرة، وأعرب عن دعم واشنطن الكامل لأنقرة.

وقال: "نحن ثابتون في التزامنا بدعم شعبي تركيا وسوريا وقت الحاجة".

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والثلاثاء، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات تضررت من الزلزال وهي أضنة، وأدي يمان، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهطاي، وقهرمان مرعش، وكيليس، وملاطية، وعثمانية، وشانلي أورفة.