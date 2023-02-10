الولايات المتحدة تصف زلزال قهرمان مرعش بأنه من أشد الزلازل بالقرن الأخير

وصفت الولايات المتحدة، الخميس، زلزال قهرمان مرعش الذي ضرب تركيا وسوريا بأنه "من أقوى الزلازل خلال القرن الأخير" وأكدت أن الإدارة الأمريكية ستكون "جاهزة" لتقديم مساعدات إنسانية إضافية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، جدد خلاله تعازي الولايات المتحدة وتضامنها مع "جميع الضحايا، والناجين، وعمال الإنقاذ".

وأضاف برايس: "تعمل الولايات المتحدة جاهدة لدعم الشعبين في تركيا وسوريا وقت الحاجة".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصل بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم، "لتأكيد دعم واشنطن المستمر، ومناقشة الجهود الجارية لمساعدة تركيا وسوريا".

وردا على سؤال عن مساعدة الشعب السوري المتضرر أيضا من الزلازل، قال برايس: "ندعو نظام الأسد للسماح فورا بدخول جميع المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية".

ومساء الخميس، أعلن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، ارتفاع عدد وفيات زلزال قهرمان مرعش إلى 17 ألفا و674 شخصا.

كما كشفت تقارير إعلامية نقلا عن المرصد السوري، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى أكثر من 4 آلاف قتيل و5 آلاف مصاب.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.