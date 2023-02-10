واشنطن تصدر رخصة لإغاثة ضحايا الزلزال في سوريا

أصدرت الإدارة الأمريكية رخصة عامة تسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا على خلفية كارثة الزلازل.

وتأثرت سوريا من زلزال عنيف بقوة 7.7 درجات الإثنين، كان مركزه ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية ضخمة.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، فإن الرخصة صدرت من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لمدة 180 يومًا.

وتمنح الرخصة إعفاء لجميع المعاملات المتعلقة بتقديم المساعدات عقب الزلازل والتي كانت محظورة بموجب لائحة العقوبات المفروضة على سوريا.

وأشار البيان إلى أن الإعفاء المقدم يعكس التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الشعب السوري لمواجهة أزمة الزلزال المستمرة منذ أيام.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.