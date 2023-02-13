واشنطن تدعو إلى التبرع لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى دعم حملات التبرع لمتضرري زلزال تركيا وسوريا المدمر.

وقال بلينكن في تغريدة على حسابه في تويتر مساء الأحد: "بينما تشاهدون المباراة بين فريقي كانساس وفيلاديلفيا إيقلز مع أصدقائكم وعائلاتكم، أرجو أن تستجيبوا لنداء الإغاثة لمساعدة المحتاجين في تركيا وسوريا".

ومساء الأحد، شهدت ولاية أريزونا المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية بين فريقي كانساس وفيلاديلفيا إيقلز.

وأرفق الوزير مع التغريدة رابط الحملة التي تقودها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم متضرري الزلزال.

وقبيل انطلاق المباراة، قالت مذيعة الميدان: "بينما نستعد هنا لمباراة سوبر بول الرائعة بين فريقي كانساس وفيلاديلفيا إيقلز، فإننا نشير إلى الدمار الذي لحق بتركيا وسوريا اللتين تعانيان من آثار زلازل أودت بحياة الآلاف".

وأضافت: "نقدم دعواتنا المستمرة ونحث المشجعين على زيارة الموقع المخصص لدعم جهود الإغاثة".

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وبحسب آخر إحصائية أعلنت عنها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ظهر الاثنين، بلغ عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا 31 ألفاً و643 شخصاً.

فيما بلغ عدد الضحايا الزلزال في عموم سوريا ما لا يقل عن 3 آلاف و3581 شخصاً مصرعهم في كارثة الزلزال، أكثر من نصفهم في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا.