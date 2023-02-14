واشنطن تدعو مجلس الأمن للموافقة على فتح معابر إضافية لسوريا

دعت الولايات المتحدة، الاثنين، مجلس الأمن إلى الموافقة على فتح معابر إضافية إلى سوريا، لتأمين وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة الشعب السوري، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا، مطلع الأسبوع الماضي.

وقالت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير، في إفادة صحفية مصورة: إن قافلة من 10 شاحنات عبرت الحدود إلى سوريا، الأحد، لكن "من المهم" أن يوافق مجلس الأمن على عمليات عبور إضافية.

وأضافت: "من المهم أن يأذن مجلس الأمن بفتح معبرين إضافيين لتقديم المساعدة المنقذة للحياة للسوريين"، مردفة : "لا يمكننا التأخر أكثر من ذلك".

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 درجة، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي أحدث إحصائية لأعداد الضحايا، فقد بلغ عدد الوفيات 3 آلاف و3581 شخصاً في كارثة الزلزال في عموم سوريا، أكثر من نصفهم في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا.