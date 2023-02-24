واشنطن تطلق سراح باكستانيين من معتقل غوانتانامو بعد 20 عاما بدون توجيه تهم

أفرجت الولايات المتحدة عن شقيقين باكستانيين أمس الخميس بعد أن أمضيا عقدين في سجن غوانتانامو سيء السمعة دون توجيه تهم إليهما.

وعبد ومحمد رباني هما آخر المحتجزين الذين يطلق سراحهم من هذا السجن مع تحرك الولايات المتحدة نحو إفراغه وإغلاقه.

أقامت إدارة جورج دبليو بوش السجن في قاعدة بحرية في كوبا للمشتبه بهم بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 التي شنها تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة.

نُقل الشقيقان في الأصل إلى حجز الولايات المتحدة بعد أن ألقى مسؤولون باكستانيون القبض عليهم في مسقط رأسهم، كراتشي عام 2002. واتهم المسؤولون الأمريكيون الاثنين بمساعدة أعضاء القاعدة في السكن وغير ذلك من الدعم اللوجستي الأقل مستوى.

وزعم الشقيقان تعرضهما للتعذيب أثناء احتجازهما في وكالة المخابرات المركزية قبل نقلهما إلى غوانتانامو. تصف السجلات العسكرية الأمريكية الاثنين على أنهما يقدمان القليل من المعلومات الاستخباراتية ذات القيمة أو يتراجعان عن الأقوال التي أدليا بها أثناء الاستجواب على أساس أنه تم الحصول عليهما عن طريق الإساءة الجسدية.

أعلن الجيش الأمريكي إعادتهم إلى الوطن في بيان. ولم تقدم معلومات فورية عن أي شروط وضعتها باكستان بخصوص عودتهم إلى هناك.

وقالت وزارة الدفاع: "إن الولايات المتحدة تقدر استعداد حكومة باكستان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأمريكية الجارية التي تركز على تقليص عدد المحتجزين بشكل مسؤول وإغلاق منشأة خليج غوانتانامو في نهاية المطاف".

كان معتقل غوانتانامو في ذروته عام 2003 يضم 600 شخص اعتبرتهم الولايات المتحدة إرهابيين.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن 32 معتقلاً ما زالوا في خليج غوانتانامو، من بينهم 18 مؤهلون للنقل إذا تم العثور على دول طرف ثالث مستقرة تستقبلهم. والكثير منهم من اليمن، وهي دولة مبتلاة بالحرب والجماعات المتطرفة وخالية جدًا من الخدمات بالنسبة للمعتقلين اليمنيين المفرج عنهم ليتم إرسالهم إلى هناك.

تسعة من المعتقلين متهمون في محاكم عسكرية بطيئة الحركة. وقد أدين اثنان آخران.

لاحقا الجمعة أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا يرحب بالإفراج عن الشقيقين.

وقالت الوزارة "نسعد بالتئام شمل هذين الباكستانيين أخيرا مع أسرتيهما،" مضيفة أنها كانت قد "نسقت عملية مكثفة بين الأجهزة لتسهيل عودة" الشقيقين.

في بداية اليوم، ذكر المشرع الباكستاني مشتاق أحمد خان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في الغرفة الاعلى بالبرلمان الباكستاني، على تويتر أن الشقيقين وصلا إلى مطار إسلام أباد.

وقال خان "لم تجر محاكمة ولا إجراءات محكمة، كما لم تصدر تهم ضدهما. تهانينا على الإفراج عنهما. شكرا لك مجلس شيوخ باكستان."

ولاحقا أخبر خان الأسوشيتدبرس بأن الشقيقين في طريقهما إلى كراتشي، عاصمة إقليم السند جنوب باكستان، حيث تعيش أسرتيهما.