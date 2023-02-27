بيرو ترسل مساعدات إنسانية إلى متضرري زلزال تركيا

أرسلت جمهورية بيرو مساعدات إنسانية إلى المتضررين من الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا في السادس من فبراير/ شباط الجاري.

وأشرفت السفارة التركية لدى عاصمة بيرو "ليما" على شحن المساعدات بواسطة طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى المناطق المنكوبة.

وأوضحت السفارة التركية في بيان، الأحد، أن شعب بيرو أظهر تضامناً كبيراً مع ضحايا الزلزال رغم المسافة الجغرافية البعيدة بين البلدين.

وأضافت أن المساعدات التي جُمعت تقدر بـ 9.5 طن، وأنها تتضمن مدافئ وألبسة وبطانيات ومواد معيشية أخرى.

وفي 6 فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

والأحد، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد قتلى زلزال قهرمان مرعش إلى 44 ألفاً و374 شخصاً.