واشنطن تدعم تحسن العلاقات التركية المصرية

أعلنت واشنطن، دعمها تحسن العلاقات التركية المصرية لكون البلدين حليفين مهمين لها، بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أمس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين.

وقال برايس إن "كلاً من تركيا ومصر حليفين مهمين للولايات المتحدة، وإننا ندعم دائماً تطور العلاقات بين حلفائنا المهمين".

وأجرى شكري زيارة إلى تركيا بعد انقطاع دام 10 أعوام، حيث كان في استقباله في مطار أضنة الدولي، الاثنين، نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

وعقد الجانبان مؤتمراً صحفياً مشتركاً لدى وصول سفينة "الحرية" التي تحمل مساعدات المصرية إلى ميناء مرسين لمساعدة منكوبي الزلازل في تركيا.

وقال تشاوش أوغلو: "نفتح صفحات جديدة في علاقاتنا مع مصر، واللقاء الذي جمع الرئيس رجب طيب أردوغان بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي في الدوحة كان مثمرا للغاية، وخلال لقائي مع الوزير شكري في مطار أضنة قبل قليل، تناولنا الخطوات الواجب الإقدام عليها لتعزيز علاقات البلدين".

من جانبه، أوضح شكري أن اجتماعه بتشاوش أوغلو "مهم للغاية لأنه يوفر فتح قنوات الاتصال بين الحكومتين ومؤسسات البلدين"، مؤكدا على أن بلاده "ستبقى بجانب شقيقتها تركيا" وأنّ العلاقات بين البلدين سترتقي لأفضل مستوى.

ومساء الاثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أنه سيتم تدشين مسار تشاوري مع تركيا للعمل على استعادة العلاقات بين البلدين.

وسبق أن أجرت مصر وتركيا في مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2021، أكثر من جولة لـ"محادثات استكشافية" بينهما، لبحث استعادة علاقاتهما التي تشهد تباينات منذ 2013.