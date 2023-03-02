واشنطن تصف تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بالمقززة وغير المسؤولة

وصف متحدث وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس"، الأربعاء، تعليقات وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، التي دعها فيها إلى محو قرية حوارة الفلسطينية بأنها مقيتة ومقززة وغير مسؤولة، وفق ما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف: "بالضبط كما ندين الاتجاه إلى العنف لدى الفلسطينيين، ندين بنفس القوة هذه التصريحات المستفزة التي تؤجج أيضا العنف".

ودعا برايس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وغيره من كبار المسؤولين إلى استنكار تصريحات الوزير علنا.

وتابع: "ندين، كما كنا دائما، التطرف والإرهاب بكل أشكاله ونحث على أن تكون هناك إجراءات متساوية ضد الأفعال المتطرفة بغض النظر عن خلفية المنفذ أو الضحية".

وزاد: "لقد عبرنا عن القلق من العنف الذي يقوم به المستوطنون بحق المدنيين الفلسطينيين والذي أدى إلى موت رجل فلسطيني وإصابة المئات وإحراق عدد كبير من منازل الفلسطينيين".

كما دعا برايس إلى أن يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون معا مجددا لخفض التوتر واستعادة الهدوء الذي يستحقه الجانبان.

وفي وقت سابق اليوم، قال سموتريتش إن قرية حوارة يجب أن تُمحى، أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك وليس، لا سمح الله، أفرادا عاديين.

ولم يعلق نتنياهو على تصريحات سموتريتش بالرفض أو القبول.

فيما اعتبر زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، في تغريدة، أن دعوة الوزير سموتريتش إلى محو حوارة "تحريض على جريمة حرب".

وأمس الثلاثاء، دعا السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، إلى اتخاذ إجراءات من أجل حماية مواطنيه المدنيين بعد الهجوم الذي شنه مستوطنون إسرائيليون على بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة.