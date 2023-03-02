واشنطن تهدد الصين بعقوبات في حال ساعدت روسيا

هدد ت واشنطن، الخميس، بفرض عقوبات على الصين في حالة تقديمها "أي دعم أو مساعدات عسكرية" لروسيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقب ختام اجتماعات مجموعة العشرين، في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الصين "في حالة تقديمها مساعدة عسكرية لروسيا".

وأكد الوزير الأمريكي على أن الصين وروسيا "هما فقط من لم يوافقا على البيان الختامي لمجموعة العشرين".

وكانت الصين انضمت في وقت سابق اليوم إلى روسيا برفض صدور إعلان مشترك لمجموعة العشرين، وعارضت الدولتان المتقاربتان "صدور بيانات مشتركة تندد بالحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وأشار بلينكن خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه تحدث مباشرة إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف في اجتماع بينهما، وإنه قال له إنه "يتعين على موسكو إنهاء هذا العدوان".

بيد أنه في المقابل، أضاف أنه دعا روسيا إلى تغيير موقفها واحترام معاهدة "ستارت الجديدة" المتعلقة بالأسلحة الاستراتيجية.

وتابع: "أخبرت لافروف أنه مهما حدث في العالم فنحن مستعدون دائما للالتزام بالسيطرة على الأسلحة الاستراتيجية، وطلبت استمرار قنوات الاتصال بيننا".

وفي السياق، اتهم بلينكن خلال المؤتمر الصحفي روسيا بأنها تسعى لعرقلة اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأردف: "نحث روسيا على تمديد صفقة الحبوب التي ينتهي سريانها في 18 مارس (آذار) وتعزيز عملها، والقيام بذلك دون أي تأخير".

وشدد على أن قادة مجموعة العشرين أعربوا بوضوح عن "دعمهم تجديد العمل بصفقة الحبوب التي ترعاها تركيا".