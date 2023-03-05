رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يجري زيارة مفاجئة لسوريا

أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي زيارة مفاجئة لسوريا، السبت، بحسب وسائل إعلامية أمريكية.

وتأتي زيارة ميلي "لتقييم مهمة عمرها ثمانية أعوام تقريباً لمحاربة تنظيم داعش ومراجعة إجراءات حماية القوات الأمريكية من أي هجوم"، بحسب ما أوردت قناة الحرة.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن مهمة سوريا تستحق المخاطرة، قال "إذا كان (سؤالك هو) هل هذه المهمة ضرورية؟ فإن الإجابة هي نعم".

كما تأتي هذه الزيارة بعد أخرى مماثلة غير معلنة مسبقاً أجراها ميلي لإسرائيل، الجمعة.

ولم يدل ميلي بأي تصريحات علنية في إسرائيل. وقال المتحدث باسمه إن الجنرال ناقش قضايا الأمن الإقليمي و"تنسيق الدفاع ضد التهديدات التي تشكلها إيران" في محادثاته مع هرتسي هاليفي رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي.

وجاءت زيارة ميلي قبل زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى الشرق الأوسط ضمن جولة ستشمل إسرائيل ومصر والأردن.