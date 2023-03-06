القضاء يستجوب رئيسة البيرو بعد سقوط قتلى أثناء الاحتجاجات الشعبية

تخضع رئيسة البيرو دينا بولوارتي للاستجواب الثلاثاء القادم، في إطار التحقيقات الهادفة إلى تحديد مسؤوليّتها عن سقوط قتلى في المظاهرات التي شهدتها البلاد ضد الحكومة، حسبما أفادت محاميتها.

وقالت المحامية كيلي مونتينيغرو لصحيفة "إل كوميرسيو" الأحد إنّ بولوارتي "تريد المساعدة في الكشف عن الحقيقة". وأضافت "سنلتزم بكل ما يطلبه القضاء".

وفتح الادعاء تحقيقاً ضدّ بولوارتي في العاشر من كانون الثاني/يناير بتهم ارتكاب "إبادة وجريمة قتل موصوفة والتسبب بجروح خطرة" خلال مظاهرات مناهضة للحكومة جرت في كانون الأول/ديسمبر 2022 وكانون الثاني/يناير 2023.

كذلك، يستهدف التحقيق عدداً من الوزراء والوزراء السابقين في حكومتها.

والبيرو غارقة في أزمة سياسية واجتماعية اندلعت في السابع من كانون الأول/ديسمبر مع إقالة الرئيس السابق بيدرو كاستيو وسجنه لتحل محله نائبة الرئيس دينا بولوارتي.

واتُهم كاستيو (53 عاماً) بمحاولة انقلاب عبر قراره حلّ البرلمان الذي كان على وشك أن يقصيه عن السلطة.

وبعد إقالته بعد 17 شهراً على وجوده في السلطة، اندلعت مظاهرات عنيفة أدّت إلى مقتل 48 شخصاً وإصابة أكثر من 600 شخص بجروح في مواجهات بين مناصريه والقوات الأمنية. وأصيب عشرة مدنيين وستة عسكريين بجروح السبت في منطقة بونو.

ويطالب المتظاهرون باستقالة بولوارتي، وحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة سنة 2023.