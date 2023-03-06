عقوبات أمريكية على ضابط سوري متهم بمجزرة "التضامن"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، فرض بلاده عقوبات على ضابط في النظام السوري، متهم بارتكاب مجزرة في حي التضامن، قرب العاصمة دمشق في 2013.

وأضاف في بيان له، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قررت حظر دخول أراضيها على ضابط المخابرات العسكرية في النظام السوري، أمجد يوسف.

بلينكن أوضح أن قرار حظر الدخول إلى الولايات المتحدة يشمل أيضاً زوجة الضابط السوري، وأفراد أسرته المقربين.

وأكد الوزير الأمريكي أنهم يبذلون كافة الجهود من أجل إجبار نظام الأسد "على دفع ثمن الجرائم التي ارتكبها"، بحسب تعبيره.

وشدد على أن محاسبة النظام السوري، "شرط لا بد منه من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في سوريا والمنطقة".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، قد نشرت العام الفائت مقطعا مصورا قالت إن مجندا في ميليشيا موالية للنظام السوري سربه، يظهر قتل قوات "الفرع 227" التابع لمخابرات النظام العسكرية 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم في حي التضامن بدمشق في 16 أبريل/ نيسان 2013.