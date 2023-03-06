مستخدمو "تويتر" يواجهون مشاكل فنية واسعة النطاق

واجه مستخدمو منصة تويتر، الاثنين، مشكلات فنية واسعة النطاق شملت الروابط والوسائط المتعددة.

وذكر موقع "داون ديتكتور" المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية، أن تويتر سجل نحو 8400 مشكلة فنية.

وأوضح الموقع أن الروابط المعطلة المنشورة على تويتر كانت توجه المستخدمين إلى صفحة فارغة بها نص يشير إلى واجهة برمجة تطبيقات المنصة.

وأشار أن المستخدمين واجهوا مشاكل أيضا في تحميل مقاطع الفيديو والصور.

وأفاد الموقع أن العديد من المشكلات تم حلها بعد ساعة ونصف من بدء الإبلاغ عنها عند الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش.

وفي الأول من مارس/ أذار الجاري، طرأ عطل بموقع تويتر جعل آلاف المستخدمين حول العالم غير قادرين على الوصول إلى خدمات المنصة الاجتماعية، لكن الموقع عاد للعمل بعد نحو ثلاث ساعات.