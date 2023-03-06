وزير الدفاع الأمريكي: سقوط باخموت بيد الروس لا يعني تغيير مسار الحرب

قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن سقوط مدينة باخموت الأوكرانية لا يعني تغيير مسار الحرب مشيراً أن أهميتها رمزية أكثر منها عملياتية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، في الأردن التي يزورها في إطار جولة شرق أوسطية تشمل مصر وإسرائيل، حسب ما نقلت قناة الحرة الأوكرانية.

وقال أوستن للصحفيين: "أعتقد أن لها قيمة رمزية أكثر من القيمة الاستراتيجية والعملياتية".

وأضاف أنه لن يتوقع ما إذا كانت القوات الروسية ستحتل باخموت أو متى ستقوم بذلك.

وتابع قائلا: "سقوط باخموت لن يعني بالضرورة أن الروس غيروا مسار هذه المعركة".

ووصل وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مساء الأحد، الأردن في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل ومصر.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الزيارة جاءت لإظهار الدعم لحلفاء واشنطن الإقليميين الرئيسيين ضد التهديد المتنامي لإيران.

وكانت رئاسة هيئة الأركان العامة الأوكرانية أعلنت، الأربعاء، أن الجيش الروسي واصل تقدمه وهجماته باتجاه مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.

وأمس، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن جيش بلاده يخوض معركة "مؤلمة وصعبة" ضد القوات الروسية في منطقة دونباس بالشرق، حيث تقع باخموت.