رفضت محكمة استئناف أمريكية، إعادة تمثال غوينول (صائدة النجوم) الرخامي الأثري إلى تركيا بذريعة تأخر أنقرة في الإبلاغ عن سرقته.

وذكرن مصادر صحفية أن محكمة الاستئناف الثانية في نيويورك رفضت، الخميس، إعادة منحوتة "صائدة النجوم" التي يبلغ عمرها 6 آلاف عام، وسرقت من تركيا وعرضت في دار كريستيز للمزادات، بعد نقلها إلى الولايات المتحدة.

وأدعت المحكمة في قرار عدم أحقية استعادة تركيا للتمثال الأثري، بانتظارها مدة طويلة للإبلاغ عن سرقة التمثال الرخامي، وقضت بعدم انتزاع التمثال من مالكه، الملياردير مايكل شتاينهاردت.

وجاء في بيان محكمة الاستئناف أن تركيا لديها أسباب تجعلها تعلم أن التمثال ربما أخرج بشكل غير قانوني من أراضيها في التسعينيات، ولم ترفع دعوى قضائية لاستعادته إلا بعد طرحه للبيع في أبريل/ نيسان 2017.

وجاء قرار محكمة الاستئناف تأييدا لقرار محكمة سفلى قضت برفض إعادة التمثال الذي يبلغ طوله 22.9 سم إلى تركيا في جلسة أقيمت عام 2021.

وفي ذلك الوقت، رفضت المحكمة التي نظرت في القضية الطلب التركي رغم إقرارها؛ أن تماثيل من نوع "كيليا" لم يتم العثور عليها في حفريات بدول خارج منطقة الأناضول، وأن مايكل شتاينهاردت اشترى القطعة الرخامية من التاجر "جي جي كليجمان" المعروف ببيعه لآثار من المملكة الليدية المهربة من تركيا، وعدم إنكار شتاينهاردت بأن أصل القطعة هو تركيا.

وبيع التمثال الأثري المهرب من تركيا بحوالي 14.5 مليون دولار في مزاد أقامته دار كريستيز للمزادات بنيويورك عام 2014، غير أن المشتري تراجع عن شرائه في اللحظة الأخيرة.